В Васильевке оккупанты взорвали железнодорожный мост

В Васильевке Запорожской области российские войска взорвали железнодорожный мост. Это может повлечь за собой ряд проблем.

В частности, разрушение моста может привести к усложнению поставок угля и работе тепловой электростанции. Об этом сообщил глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух.

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В настоящее время в облгосадминистрации ищут пути, как обеспечить стабильную работу АЭС.

Это (подрыв моста – 24 канал) создаст проблемы в работе энергетического комплекса связи атомной и тепловой станции. В настоящее время прорабатываются вопросы, которые нужно решить, чтобы АЭС работала стабильно,

– сообщил Старух.

К слову, сегодня, 2 марта, российские войска пытались зайти в Энергодар, где работает Запорожская АЭС. Но жители города вышли и остановили врагов, объяснив опасность разрушения ядерных объектов.

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