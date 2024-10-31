Об этом говорится в указе президента Владимира Зеленского, опубликованном на сайте главы государства.

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Василий Боднар стал новым послом Украины в Польше

Новым послом Украины в Польше назначен Василий Боднар, бывшего главы украинского посольства в Турции.

Поэтому, президент уволил Василия Боднара с должности посла в Турции и назначил послом в Польше. Об этом говорится в указах №7З8/2024 и №7З9/2024

"Уволить Боднара Василия Мироновича с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турецкой Республике", – говорится первом указе.

"Назначить Боднара Василия Мироновича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Республике Польша", – говорится в документе №7З9/2024.

Оба документа датируются 25 октября.

Что известно о Василии Боднаре

Василий Боднар – украинский дипломат. В 2013-2015 годах был советником посольства Украины в Турции. А потом еще два года - генконсулом в Стамбуле. С 2017 до 2021 года был заместителем министра иностранных дел Украины.

С 2021 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Турции.