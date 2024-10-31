Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського, опублікованому на сайті глави держави.
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Василь Боднар став новим послом України в Польщі
Новим послом України у Польщі призначено Василя Боднара, колишнього очільника українського посольства в Туреччині.
Відтак, президент звільнив Василя Боднара з посади посла у Туреччині і призначив послом у Польщі. Про це йдеться в указах №7З8/2024 та №7З9/2024
"Звільнити Боднара Василя Мироновича з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Турецькій Республіці", – йдеться першому указі.
"Призначити Боднара Василя Мироновича Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Польща", – йдеться в документі №7З9/2024.
Обидва документи датуються 25 жовтня.
Що відомо про Василя Боднара
Василь Боднар – український дипломат. У 2013−2015 роках був радником посольства України в Туреччині. А згодом ще два роки — генконсулом у Стамбулі. З 2017 до 2021 року був заступником міністра закордонних справ України.
З 2021 року обіймав посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Туреччині.