"Прочитайте это письмо, если я погибну": памяти видеодизайнера 24 Канала Василия Довбуша в первую годовщину гибели

"Мойте ноги и ложитесь спать. Мы вернулись", – именно таким было сообщение Василия в чате друзьям и родным, когда тот возвращался с боевого задания. После этого все действительно выдыхали и засыпали, потому что с их Василием все хорошо.

Однако 6 мая 2025 года спокойно выдохнуть так и не удалось. Тогда в груди что-то сильно сжалось, а дышать стало слишком трудно. По правде говоря, выдохнуть близким Василия не удалось до сих пор.

Сегодня первая годовщина гибели Василия Довбуша. Он был оператором ударных беспилотников в роте роботизированных систем ССО, а до полномасштабного вторжения – нашим коллегой и видеодизайнером на 24 Канале.

Его сестра Ксения Макало в рамках проекта "Жизнь после потери" поделилась с 24 Каналом, как ее семья проживает потерю и какие наставления брата она выполняет, несмотря на боль. Ближайшие друзья Василия вспомнили самые светлые моменты, которые никогда не покинут их памяти.

"Эта "кабаляля" меня сама нашла": каким был Василий в детстве?

В детстве Василий был очень красивым, веселым мальчиком с большими голубыми глазами и кудрявыми волосами. Как и все дети, они с сестрой могли ссориться и даже драться, но это было очень мило, по-доброму.

Ксения была младшей, а Василий старшим, но разница в возрасте небольшая – всего один год. Поэтому все детство они были вместе, вдвоем познавали мир.

О детстве у сестры всплывает милое воспоминание, как маленький старший братик учил ее гладить одежду. В гостиной было подозрительно тихо, поэтому маме, которая была на кухне, пришлось прийти проверить, чем заняты дети.

Она заходит. Я маленькая сижу (на полу – 24 Канал), а Василий взял утюг, поставил возле меня на ковер и включил. Говорил: "Я следил, чтобы она не сделала себе ничего, но она гладила". Это был новый ковер, который еще долго был у нас и там остался сгоревший след от утюга,

– рассказала Ксения.

А когда мама вела их маленьких на прогулку и отвлекалась на Ксению, то Василий иногда падал в лужу и говорил: "Ну что? Та "кабаляля" меня сама нашла". Тогда все вместе шли домой, потому что братика надо было переодеть.

Василий в гражданской жизни / Фото предоставлены 24 Каналу

Им вместе всегда было очень весело, хотя характеры у Василия и Ксении отличались. Он был спокойным, уравновешенным, она же, наоборот, часто волновалась из-за разного, но в ответ слышала: "Да чего ты волнуешься, все будет нормально".

"Он был простым, добрым и неконфликтным человеком. Знал, что ему нравится, что он хочет. Всегда шел своим путем", – сказала сестра.

Василий на ралли / Фото предоставлено 24 Каналу

Василию было интересно познавать что-то новое, он не боялся пробовать и четко понимал, подходит ли ему какое-то дело. А если уж увлекался чем-то, то обязательно доводил до конца.

Он не гнался за материальным. Менял работу, когда чувствовал, что уже все, говоря: "Я себя исчерпал. Я ухожу",

– рассказала Ксения.

При жизни Василий попробовал себя в разных сферах, но где бы он ни был, всегда притягивал к себе людей. Поэтому, притянуть удалось и многих коллег 24 Канала, которые стали ему лучшими друзьями.

"Он был будто заботливая мамочка": как осуществилась мечта Василия – появилась собака Нэш?

Ксения подчеркнула, что коммуникабельность и открытость людям – это всегда было о нем. Но Василий также очень любил животных. Он всю жизнь мечтал о золотистом ретривере, и вот мечта осуществилась.

Его особая любовь – это собака Нэш. Когда началась война, он нашел именно такую собаку, о которой мечтал. Говорил: "Я не могу упустить этот шанс". Родители пытались отговорить его, потому что в квартире с большой собакой сложно, но он очень хотел. Этот пес был для него очень родным,

– сказала сестра.

Василий и Нэш / Фото предоставлены 24 Каналу

Ведущая 24 Канала София Трощук откровенно рассказала, что Василий относился к собаке, "как заботливая мамочка": кормил, вычесывал, выгуливал. И именно ретривер Нэш сейчас связан с особым воспоминанием Софии о своем друге Василии.

Воспоминание, которое часто у меня всплывает: мы идем по вечернему Львову, возвращаемся домой с долгой прогулки. Идет Василий, слышно наши шаги, разговоры и самое главное – слышно постукивание лапок по львовской брусчатке,

– с трепетом вспоминает София Трощук.

"Василий тогда был очень счастлив, а мы были очень счастливы за него. Хотя у него, как у заботливой мамы, иногда были такие синячки под глазами, ведь уход за животными требует очень-очень много усилий", – добавила подруга Василия.

Однако когда Василий ушел на войну, то был вынужден оставить Нэша на своих родных. Это было очень больно, ведь собака стала важной частью его жизни.



Нэш был большой мечтой Василия / Фото предоставлено 24 Каналу

"Я этого не пропущу": как Василий мобилизовался?

Василий долго жил с мыслью присоединиться к армии. Это замечали и его родные. Он часто говорил о службе, будто готовил близких морально, поэтому они подсознательно понимали, что это произойдет.

Однажды вечером Василию позвонили. Это было предложение относительно места службы. Он имел время подумать до утра. Уже на следующий день принял решение, что идет.

Он был таким человеком, что не очень советовался с кем-то. Если он что-то решил, значит так должно быть,

– сказала Ксения.

Тогда же Василий попросил сестру отвести его в одно место на встречу с друзьями. Сказал, что это касается военной тематики. Она, конечно, согласилась, но ее тревога росла, ведь она понимала, что брат готовится идти на войну.

Василий с сестрой / Фото предоставлено 24 Каналу

Для сестры это все же стало неожиданностью, хотя и Василий уже долго думал и искал, к какому подразделению хочет присоединиться, чтобы быть там максимально полезным.

Он пошел (на встречу с друзьями – 24 Канал), пообщался, приходит и говорит: "Какие у тебя планы на завтра? Надо поехать в Хмельницкий, поможешь мне с этим?" Говорю: "Вася, ты что? Серьезно? Надумал идти служить?"

– вспомнила сестра.

В ответ Ксения услышала: "Смотри, у меня сейчас такой шанс выпал, я уже себе нашел то, что я хотел. Я этого не пропущу". Эти слова означали, что Василий окончательно все решил и четко знал, что он будет делать.

Сестра была шокирована, но манера, в которой ее брат умел подавать информацию, его уверенность в собственном решении не давали возможности ему отказывать. Однако никто это и не делал, ведь Василий был сознательным, взрослым человеком с собственной жизненной позицией. Его решение пойти на войну было принято с уважением.

Сразу на следующий день Ксения отвезла Василия в Хмельницкий. Он сделал там все свои дела – выбрал именно то подразделение, к которому хотел присоединиться.

У Василия было несколько дней, чтобы завершить все гражданские дела и собраться. Сестра предполагает, что он сам не ожидал, что все будет развиваться так стремительно.

"Для него это тоже был шок, потому что день-два – и все, ты уезжаешь. Ты живешь своей полной жизнью, работаешь. Василий приехал в пятницу, сказал на работе, что идет служить. Тогда закончилась его предыдущая жизнь, предыдущие мечты, но началось новое", – добавила Ксения.

Василий в армии / Фото предоставлено 24 Каналу

"Оксаночка, это реальность": какой была жизнь на службе?

Василий присоединился к бригаде, которая специализируется на БПЛА. Однако семья не знала никаких деталей, потому что он говорил, что место его службы и вообще армия – это очень серьезно. Поэтому брат Ксении не хотел, чтобы его родные излишне волновались.

Он дал семье четкие указания, когда и как можно с ним общаться, просил не звонить на мобильный, но когда было время, то делился своей жизнью в армии с родными.

Ксения вспомнила, что ее брат мечтал полетать на самолете. Интересно, но именно во время войны она осуществилась: тогда их отправляли на обучение. Он с восторгом рассказал о полете сестре, но была одна смешная деталь.

Я спросила, как оно было, а он сказал: "Я не знаю, потому что мы летели грузовым (самолетом – 24 Канал), но это было прикольно". Он всегда умел оценить даже такие вещи,

– сказала Ксения.

Когда Василия отправляли на боевые задания, то все родные и друзья очень волновались. Часто спрашивали, все ли хорошо, потому что он долго мог быть без связи. Тогда Василий решил: чтобы не отвечать каждому отдельно, он создаст общий чат. Там были люди, с которыми он хотел делиться тем, что у него происходит.

Василий в форме / Фото предоставлены 24 Каналу

Для Ксении, как и для всех других участников того чата, наиболее ожидаемым сообщением было, что с Василием все в порядке.

"Он был человеком с юмором. После недели, когда его не было на связи, приезжал с боевых и писал: "Мойте ноги – ложитесь спать. Мы вернулись. Измученные ложимся спать". Вот так коротко", – вспомнила сестра.

Василий всегда сохранял позитив, находясь в армии. Ксения отметила, что он никогда не жаловался и не жалел, что решил пойти в армию, хоть ему было там нелегко.

Я спрашивала, когда он приедет. И когда Василий отвечал, что уже сам хочет домой, это означало, что ему тяжело. Но он не жаловался. Говорил, что мы (украинское войско – 24 Канал) на правильном пути и все будет хорошо,

– вспомнила Ксения.

По словам сестры, Василий всегда был очень аккуратным, ответственно выполнял задания. Такая его черта очень пригодилась ему на службе.

"Но ему не подходили наряды, когда отправляли картошку чистить на кухне. Василий говорил: "Не для того я сюда пришел", – улыбнулась Ксения.

Как-то Василий рассказал сестре, что ездил с собратьями в Киев на обучение. Он умел наслаждаться и ценить привычные для многих вещи.

Василий очень радовался поездке: "Позавтракали в столице, как господа, пили кофе на балконе. Вырвались на три дня из армии, но это не свобода".

В ответ сестра спросила, хочет ли он как-то изменить это, но Василий сказал ей: "Ты что, шутишь? Это уже моя жизнь". Он не отступал, не говорил "нет", а уверенно жил со своим выбором, потому что считал: "Кто, как не мы, будет защищать страну?"

Василий управляет БПЛА / Фото предоставлены 24 Каналу

Когда сестра касалась темы возможных угроз на войне для брата, то он отвечал ей: "Оксаночка, ты понимаешь, это реальность, это тебе не стрелялки в телевизоре". Это беспокоило ее, но потом она слышала: "Не переживайте, мы в окопах, мы спрятаны, работаем далеко – не в упор".

Это успокаивало ее и других родных, ведь Василий ехал на задание и возвращался. По словам Ксении, не было такого, чтобы Василий говорил, что может не вернуться.

Василий с собакой и племянником / Фото предоставлены 24 Каналу

"Ты привыкаешь к тому, что это будто его работа. Волнуешься, конечно, но не было такого, что сидишь и думаешь: этот выезд точно может быть последним. Переживали, что там тяжело, что он может увидеть много беды вокруг, но что произойдет самое страшное, даже примерно не могли подумать", – рассказала сестра.

Эти фото он так и не увидел: что происходило в день, когда погиб Василий?

Но однажды произошла страшная неожиданность. Это шокировало всех: семья Василия получила известие, что что он погиб. Это произошло 6 мая 2025 года во время выполнения боевого задания.

Ни у кого не было никаких плохих предчувствий. Сестра вспомнила, что она никогда не звонила и не писала брату, когда он шел на боевое задание. Однако за тот период всегда делала много фото, чтобы отправить, когда он вернется. На снимках часто был ее сын, потому что Василий очень его любил, а также собака Нэш.

Как только брат писал, что вернулся, то получал много фото из жизни семьи. Он на это отвечал: "Ого, у меня здесь столько контента, есть что посмотреть".

Этим я старалась его переключить в ту жизнь, которая у нас, чтобы немного развеселить. В тот день, когда Василий погиб, я утром приехала к родителям, мама гуляла с его собакой. Он промок, такой смешной был. Я сделала фото, видео. Говорю маме: "Вот Вася будет смеяться",

– вспомнила Ксения.

Но, к сожалению, Василий так и не увидел эти фото.

Важно также то, что, хоть он и не говорил с родными о возможных рисках для собственной жизни, но сам продумал все очень подробно. Он не хотел, чтобы в случае его гибели маме озвучивали известие о смерти сына по телефону. Именно поэтому в начале службы, когда нужно было предоставить контакт близкого человека, он записал старый мамин номер телефона. С этой страшной вестью военные пришли к ним домой.

Место захоронения Василия и его знаки отличия / Фото предоставлены 24 Каналу

Ксения рассказала, что из-за российской атаки на Сумщине ее брат получил очень сложные травмы, которые были несовместимы с жизнью.

"Прочитайте, если со мной что-то случится": какое письмо Василий написал родным?

Когда брат Ксении был на боевом задании, то написал письмо и отправил его маме, но попросил ни в коем случае не открывать, а поставить где-то дома и прочитать только тогда, если с ним что-то случится.

Это было завещание, в котором Василий оставил пожелания, как его похоронить, как жить без него. Это была подробная инструкция, которая очень помогла его семье во время самой большой скорби.

Собака Нэш скучает по своему хозяину / Фото предоставлено 24 Каналу

Это обращение Василия до сих пор поддерживает его сестру, родителей и других близких. Такой сильный поступок помогает им всем держаться.

Когда мы прочитали то письмо, то было впечатление, будто он знал, что с ним такое произойдет,

– отметила Ксения.

Василий хотел, чтобы его друг и одноклассник, который является капелланом в Гарнизонном храме святых Петра и Павла во Львове, провел церемонию прощания.

Попросил, чтобы родные посадили дерево и могли туда приходить, чтобы вспоминать его. Четко написал, что хочет кремации, а прах просил развеять на горе Шпицы.

"Мы сделали, как он хотел, но поделили прах на две урны. Поднялись на гору – собратья Василия нам помогли – и основную часть его развеяли на Шпицах. Василий написал: "Живите эту жизнь, путешествуйте, развивайтесь, наслаждайтесь". Я думаю, что он не хотел бы, чтобы мы сейчас эти сопли лили. Ты же не вернешь того всего назад, но больно до невозможности. Всегда спрашиваешь и думаешь: Почему? Почему? Почему? Почему?", – сказала сестра.

Однако после у Ксении возникает новый вопрос: "Опустить руки и все?" Нет. Ведь она знает, что ее брат погиб за цель, за идею, которая держит нас и должна рождаться в каждом, чтобы это не было зря.

Поэтому она пытается быть сильной, ведь знает, что что Василий очень хотел бы этого.

В горы, чтобы развеивать прах, вместе с родными и собратьями ходил также Нэш. Ему очень не хватает хозяина.

Собака Василия в день, когда развеивали прах на горе Шпицы / Фото предоставлено 24 Каналу

Дерево, о котором было сказано в завещании, семья пока не посадила: ищут подходящее место, куда можно было бы прийти и просто побыть в покое, чувствуя свободу. Василий очень это любил.

Еще он в письме попросил не делать музей из его вещей, а раздать друзьям. С частью уже так и сделали, но еще кое-что осталось. В частности, пластинки, которых у него было очень много, и гитара, на которой он играл. Ксения отметила, что трудно это все отпускать, но надо, потому что брат этого хотел.

Себе от Василия она взяла черные очки Ray-Ban и куртку-бомбер: она была вся в его нашивках.

Когда он погиб, я все те дни ходила в его черной куртке. Все друзья узнавали ее и говорили: "О, это Василия". Такая только у него была. И самое позитивное воспоминание – это его собачка, мы его все любим, обнимаем. Он просто наше утешение,

– рассказала Ксения.

Вторую часть праха Василия похоронили на Марсовом поле во Львове. Это место почетных захоронений украинских военных.

Похороны Василия / Фото предоставлены 24 Каналу

Ксения считает, что очень важно, чтобы люди не преуменьшали вклад наших военных, чтобы ценили и понимали, за что ребята кладут свою жизнь.

Но ценить не на словах, а понимать, что мы нация, что мы украинцы, что мы боремся за свою независимость и свободу. Желаю (тем, кто потерял родных из-за войны – 24 Канал) находить в себе тот позитив, силы, чтобы жить и мечтать,

– сказала она.

Сестра знает, что такое наставление оставил им Василий, он хотел, чтобы его близкие познавали мир, развивались, были счастливы, несмотря на боль и потерю.

Наши защитники платят ценным – своим здоровьем и жизнью, поэтому нельзя обесценивать их выбор стать на защиту страны.

Банановый рулет и Виктор Павлик: самые яркие воспоминания друзей Василия

Фахрудин Шарафмал, экс-ведущий 24 Канала и друг Василия, поделился воспоминанием, которое даже сейчас его по-доброму смешит. Потому что таким и был Василий – смешным, добрым и с невероятным чувством юмора.

Василий всегда мечтал побыть в кабине вертолета Black Hawk. Так случилось, что я побывал в ней быстрее. Я сбрасывал ему фотки, а он на меня очень злился. Просил, чтобы я ему украл оттуда несколько болтов. Украсть не получилось, но воспоминание так и осталось,

– с улыбкой вспоминает Фахрудин.

Близкой подругой Василия была и София Трощук, ведущая 24 Канала. София и Фахрудин до сих пор дома хранят подарок Василия на их свадьбу – мраморно-бронзовую статуэтку, которую он сделал вместе со львовским скульптором.



Подарок Василия на свадьбу друзей / Фото предоставлено 24 Каналу

Диана Луцишин, ведущая радио "Люкс ФМ" также поделилась первым, что всплывает в ее голове при упоминании о Василии. Это бадминтон в ньюзруме, арбузы, которые он очень любил, а также банановые рулеты, которые Василий выпекал сам.

Тем, кто приходил на утреннюю смену на работу, перепадал Васильков рулет. Вот приходим, а на окне стоит рулет. Все спрашивают: что это? А Василий такой: "Это я пробовал, это я выпекал, мои кулинарные таланты". Было настроение у парня такое делать,

– вспоминает Диана.

Также она четко помнит концерт Виктора Павлика во Львове.

"Василий настолько готовился, что даже сделал себе футболку "Шикидим". И мы отпели все песни от и до". Поэтому Виктор Павлик – это одна из ассоциаций с Васильком", – заверила Диана Луцишин.

Василий с коллегами на 24 Канале / Фото предоставлено 24 Каналу

София Трощук: "Мы все любим Василия. Когда приходишь к нему домой или стоишь у могилы, нет ощущения, что Василия больше нет в этом мире. Его нет в таком образе, который мы уже не сможем обнять. Но он точно есть с нами.

Василий оставил нам свои пластинки, книги, туристическое снаряжение... Но самое главное – это фотографии и видео, на которых мы все вместе. И только они позволяют хоть на немножко забыть о том, что с Василием нашим произошло".