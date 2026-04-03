"Смерть забрала обоих": в Луцке попрощались с воинами, которые погибли в одном бою

В четверг, 2 апреля, в Кафедральном соборе Святой Троицы в Луцке состоялось прощание с военными Василием Колошнюком и Назарием Тарнавским. Они были добровольцами и служили в составе 413-го отдельного полка беспилотных систем "РЕЙД".

О павших бойцах и прощании с ними рассказали на Общественном.

Что известно о погибших воинах?

Заместитель командира полка, в котором служили военные, Маркиян Яценюк, рассказал журналистам, что они погибли во время одного боя после поражения их позиции.

Назар пытался спасти Василия. Поэтому смерть забрала обоих,

– поделился Маркиян Яценюк.

Василий Колошнюк, на позывной "Ворон", оставил без отца троих детей. Он родился в селе Колона Павловской общины. Еще в начале полномасштабной войны Василий присоединился в ряды ВСУ.

Родственница погибшего, Ирина, подчеркнула, что Василий был очень хорошим воином, который боролся за мирное небо над нами. У него остались также жена, сестра и мама.

Назарий Тарнавский родом из села Старики Берестечковской общины. Он жил и учился в Луцке, был общественным активистом.

Знакомая Назария, Кристина, поделилась воспоминаниями о воине со времен совместной работы в Молодежном совете Волыни. Тогда, по словам девушки, они пересекались на национально-патриотических мероприятиях. Назар же "организовывал много мощных событий для молодежи".

В начале своего военного пути Назарий служил в составе батальона "Волки да Винчи". Побратимы рассказали, что еще до полномасштабного вторжения парень поехал в добровольческий корпус, где получал военный опыт, а также участвовал в боевых действиях.

Оба бойца погибли во время выполнения боевого задания в Запорожской области 27 марта 2026 года. На церемонии прощания в храме звучали слова благодарности за службу и преданность Украине.

Прощание с воинами в Луцке: смотрите видео Общественного

24 Канал выражает искренние соболезнования родным и близким воинов, которые отдали свою жизнь за Украину. Честь и слава Героям!

