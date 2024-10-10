Говорил о Фарион и языке: в сети вспомнили обращение Василия Особы с фронта

На войне с российскими оккупантами погиб военный Василий Особа. В сети распространяют обращение воина, которое он записал прямо из окопов.

Отметим, что о смерти зятя Ирины Фарион стало известно в воскресенье, 6 октября.

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Обращение Василия Особы к украинцам

Друзья, поздравляю. Хотел бы от себя сказать несколько слов о настоящем. Потому что мы копаем, как не копаем – стреляем. Есть волна, поэтому от себя: Ирина Фарион является одной из самых умных женщин в мире и хорошо знает, что она говорит. А нам нужно меньше сидеть в тиктоке и учить наш родной украинский язык. Слава Украине,

– сказал Василий.

Отметим, что со своей тещей, Ириной Фарион, Василий имел теплые отношения и посвящал ей сообщения в фейсбуке. После гибели языковеда он опубликовал фото снарядов с надписью "За Фарион". В дальнейшем публичных заявлений и комментариев относительно Фарион больше Василий Особа не давал.

Обращение Василия Особы: смотрите видео

Добавим, что в субботу, 12 октября в 11:00 во Львове состоится чин похорон Василия Особы. От центральной площади в городе Добромиль в 8:30 на похороны во Львов будет отправляться автобус.