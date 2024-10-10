Зазначимо, що про смерть зятя Ірини Фаріон стало відомо у неділю, 6 жовтня.

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Звернення Василя Особи до українців

Друзі, вітаю. Хотів би від себе сказати декілька слів про сьогодення. Бо ми копаємо, як не копаємо – стріляємо. Є хвилька, тому від себе: Ірина Фаріон є однією з найрозумніших жінок у світі і добре знає, що вона говорить. А нам потрібно менше сидіти у тіктоці і вчити нашу рідну українську мову. Слава Україні,

– сказав Василь.

Зазначимо, що зі своєю тещею, Іриною Фаріон, Василь мав теплі стосунки та присвячував їй дописи у фейсбуці. Після загибелі мовознавиці він опублікував фото снарядів з надписом "За Фаріон". Надалі публічних заяв та коментарів стосовно Фаріон більше Василь Особа не давав.

Звернення Василя Особи: дивіться відео

Додамо, що у суботу, 12 жовтня о 11:00 у Львові відбудеться чин похорону Василя Особи. Від центральної площі в місті Добромиль о 8:30 на похорон до Львова вирушатиме автобус.