У чоловіка залишалася дружина, а також двоє дітей. Що відомо про Василя Особу, де він служив та яким був його життєвий шлях – читайте у матеріалі 24 Каналу.

До теми На фронті загинув зять Ірини Фаріон Василь Особа

Що відомо Василя Особу, який загинув на фронті

Василь Особа народився у місті Добромиль на Львівщині. У родині він не був єдиною дитиною та мав братика.



Василь Особа в юності / Фото з фейсбуку військового

Навчався Василь Особа у Львівській політехніці, а також працював помічником депутата Михайла Семчія від партії "Свобода".

Майбутню дружину, Софію Семчишин, чоловік зустрів у Львові поблизу пам'ятника Тарасові Шевченку. Зрештою їхні стосунки перейшли у подружнє життя, і пара вже у липні 2016 року зіграла весілля.



Василь Особа одружився з донькою Ірини Фаріон Софією Семчишин / Фото з фейсбуку Софії Семчишин

Сама Ірина Фаріон, коментувавши весілля, говорила, що воно не було великим: було запрошено 80 гостей, були лише здебільшого найближчі люди. Саме весілля відіграли у Львові.

За два роки подружнього життя у Василя Особи разом із Софією народилося двоє дітей – Ева та Дмитро. Про своє сімейне життя чоловік ділився не так багато та загалом вів непублічне життя.



У Василя Особи залишилося двоє дітей: дівчинка Ева та хлопчик Дмитро / Фото з фейсбуку Василя Особи

Зі своєю тещею, Іриною Фаріон, Василь мав теплі стосунки та присвячував їй дописи у фейсбуці. Після загибелі мовознавиці він опублікував фото снарядів з надписом "За Фаріон". Надалі публічних заяв та коментарів стосовно Фаріон більше Василь Особа не давав.

Василь Особа пообіцяв помститися за тещу ворогам / Фото з фейсбуку Василя Особи

Як Василь Особа загинув на фронті

Про загибель Василя Особи повідомила його дружина Софія 6 жовтня. Він боронив нашу державу на Сіверському напрямку. Його службу відзначили й у 54 окремій механізованій бригаді, нагородивши "Хрестом 54 ОМБр".

Василь Особа був бійцем "Легіону Свободи" та захищав Україну у 4 батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Чоловік мав звання старшого солдата та був мінометником.



Василь Особа загинув на фронті у бою з росіянами / Фото з фейсбуку військового

Герой загинув у бою з окупантами. Трагедія сколихнула сім'ю усього за кілька місяців після смерті мовознавиці Ірини Фаріон, коли її вбили біля власного будинку у Львові 19 липня 2024 року.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким полеглого військового. Світла та вічна пам'ять Герою!