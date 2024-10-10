У Добромильській міській територіальній громаді повідомили, коли відбудеться прощання з військовим.

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Похорон Василя Особи

В суботу, 12 жовтня в 11:00 у Львові відбудеться чин похорону нашого земляка – захисника Василя Особи. Від центральної площі в місті Добромиль о 8:30 на похорон до Львова вирушатиме автобус,

– повідомляє місцева влада.

Зазначимо, що Василь Особа був бійцем "Легіону Свободи" та захищав Україну у 4-му батальйоні "Сила Свободи" бригади швидкого реагування Національної гвардії України "Рубіж". Воював на Сіверському напрямку. Мав звання старшого солдата та був мінометником. Герой загинув у бою з окупантами.

У Василя залишилася дружина – Софія Семчишин, а також двоє дітей. Трагедія сколихнула сім'ю усього за кілька місяців після смерті мовознавиці Ірини Фаріон, коли її вбили біля власного будинку у Львові 19 липня 2024 року.