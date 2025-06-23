Операция "Паутина" длилась 1 год, 6 месяцев и 9 дней – с ноября 2023-го. Ее цель – уничтожение российских ракетоносителей в глубоком тылу.

Мы начали ее после массированных обстрелов украинских городов. Президент знал обо всем – объяснял ему каждый этап,

– отметил Малюк.

Было задействовано 117 FPV-дронов с уникальными системами связи и боевой частью: два заряда по 800 граммов – всего 1,6 килограмма кумулятивно-фугасного действия. Они прожигали корпуса самолетов и взрывались внутри, нанося критический ущерб, в частности по авионике, которую нельзя заменить.

Дроны, домики для запуска, логистика – все готовилось отдельно. Участники не знали, что работают на единую операцию. Домики имели автономное питание – EcoFlow, солнечные панели, чтобы работать даже при -50 градусов. Их ввоз в Россию требовал коррупционных контактов с таможенниками.

ЦСО "А" получили задание в день удара: каждый имел макет местности и "свой" самолет. Телефоны – изъяты. Вся структура работала автономно, с точностью до маршрута полета.

Россия пыталась преуменьшить последствия, но ущерб был колоссальный.

Это вершина айсберга. В "Паутине" мы объединили все: логистику, дроны, агентурную сеть, искусственный интеллект. Украина показала, что способна действовать интеллектом и менять ход войны,

– подчеркнул глава СБУ.