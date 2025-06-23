Операція "Павутина" тривала 1 рік, 6 місяців і 9 днів – з листопада 2023-го. Її мета – знищення російських ракетоносіїв у глибокому тилу.

Ми почали її після масованих обстрілів українських міст. Президент знав про все – пояснював йому кожен етап,

– зазначив Малюк.

Було використано 117 FPV-дронів з унікальними системами зв'язку й бойовою частиною: два заряди по 800 грамів – загалом 1,6 кілограма кумулятивно-фугасної дії. Вони пропалювали корпуси літаків і вибухали всередині, завдаючи критичної шкоди, зокрема по авіоніці, яку не можна замінити.

Дрони, будиночки для запуску, логістика – усе готувалося окремо. Учасники не знали, що працюють на єдину операцію. Будиночки мали автономне живлення – EcoFlow, сонячні панелі, щоб працювати навіть при -50 градусів. Їхнє ввезення до Росії вимагало корупційних контактів із митниками.

ЦСО "А" отримали завдання в день удару: кожен мав макет місцевості й "свій" літак. Телефони – вилучені. Вся структура працювала автономно, з точністю до маршруту польоту.

Росія намагалась применшити наслідки, але шкода була колосальна.

Це вершина айсберга. В "Павутині" ми об’єднали все: логістику, дрони, агентурну мережу, штучний інтелект. Україна показала, що здатна діяти інтелектом і змінювати хід війни,

– наголосив голова СБУ.