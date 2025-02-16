Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Коноплянской общины в фейсбуке.

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Что известно о павшем военном Василии Василькове

Представители Конополянской общины рассказали, что Василий Васильевич Васильков родился 8 сентября 1984 года. Он был жителем села Калиновка.

Защитника считали пропавшим без вести с апреля 2024 года. И только 11 февраля 2025 года после двух ДНК-анализов, экспертиза подтвердила гибель Героя.

Как стало известно, 10 апреля 2024, в результате минометного обстрела со стороны врага, Василий Васильевич получил ранение несовместимого с жизнью. Это произошло вблизи населенного пункта Первомайское Донецкой области,

– говорится в сообщении.

Родные военного до последнего верили и надеялись на чудо. Но этого не произошло.

В 2023 году Василий Васильков присоединился к войску и служил в 59-й бригаде старшим стрелком отделения охраны взвода охранной роты обеспечения горючим и смазочными, батальона материального обеспечения.

"Выражаем искренние соболезнования родителям – Василию Алексеевичу и Елене Ивановне, жене Анне, сыну Дмитрию, дочери Валерии, брату Олегу и всем родным и близким погибшего Героя. Вечная память и слава Герою!" – написали в общине.

Там также подчеркнули, что о дате и месте встречи павшего военного и захоронения будет сообщено дополнительно.

24 Канал также выражает искренние соболезнования в связи с гибелью на фронте Героя Василия Васильевича Василькова.