Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Коноплянської громади у фейсбуці.

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Що відомо про полеглого військового Василя Василькова

Представники Конополянської громади розповіли, що Василь Васильович Васильків народився 8 вересня 1984 року. Він був жителем села Калинівка.

Захисника вважали зниклим безвісти з квітня 2024 року. І лише 11 лютого 2025 року після двох ДНК-аналізів, експертиза підтвердила загибель Героя.

Як стало відомо, 10 квітня 2024 року, внаслідок мінометного обстрілу з боку ворога, Василь Васильович зазнав поранення несумісного з життям. Це сталося поблизу населеного пункту Первомайське Донецької області,

– мовиться у повідомленні.

Рідні військового до останнього вірили та сподівалися на диво. Але цього не сталося.

У 2023 році Василь Васильків долучився до війська та служив в 59-й бригаді старшим стрільцем відділення охорони взводу охоронної роти забезпечення пальним та мастильними, батальйону матеріального забезпечення.

"Висловлюємо щирі співчуття батькам – Василю Олексійовичу та Олені Іванівні, дружині Ганні, сину Дмитру, доньці Валерії, брату Олегу та всім рідним й близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять та слава Герою!" – написали у громаді.

Там також підкреслили, що про дату і місце зустрічі полеглого військового та поховання буде повідомлено додатково.

24 Канал також висловлює найщиріші співчуття у зв'язку із загибеллю на фронті Героя Василя Васильовича Василькова.