Про це повідомили в Курісовській сільській раді, передає 24 Канал. Захисник поліг під час виконання бойового завдання.

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Із героєм попрощалися на Одещині

Тіло героя зустрів живий коридор, його поховали в середу, 12 лютого, у селі Курісове.

Висловлюємо щирі співчуття родині. Вічна пам'ять і слава воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас,

– йдеться в повідомленні.

До слова, захищаючи Україну, загинув Антон Спіцин, співзасновник "Гострих Картузів" – бойової групи ударних БпЛА у складі спецпідрозділу Нацгвардії "ОМЕГА" з Харкова. Про це стало відомо 3 лютого. "Він відправив до пекла, напевно, сотні російських загарбників. Це велика втрата для України", – написав волонтер Сергій Стерненко, команда якого допомагала підрозділу.

Про загибель двох військовослужбовців із Луцька повідомили 7 лютого. Богдану Барасю було 27 років, захисник служив у Нацгвардії стрільцем-санітаром відділення. Олександру Лакею був 41 рік, військовий служив оператором відділення взводу протитанкових ракетних комплексів механізованого батальйону.