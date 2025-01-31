Мати Дмитра зі сльозами на очах зізнається – краще б її син був живий. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на сюжет ТСН.

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Як рідні й знайомі згадують Героя

Жінка, можливо, ніколи б не дізналася, за яких обставин загинув її син, якби не відео його останнього бою. Дмитро завжди намагався вберегти матір від поганих новин.

Він (Дмитро – 24 Канал) ніколи не жалівся, ніколи не казав, що йому страшно чи важко. Ніколи не казав мені правди. Не хотів, щоб я переживала,

– каже мама військового.

Його перша вчителька розповіла, що для матері кадри останніх хвилин життя Героя стали справжнім ударом. Хлопець, якого у школі жартома називали "маминим синочком", був справжньою опорою сім'ї – допомагав виховувати на 15 років молодших брата і сестру.

Виховала його (Дмитра – 24 Канал) таким, з одного боку, люблячим сином, турботливим, і водночас мужчиною. Він став справжнім мужчиною – сильним, вольовим, витривалим,

– ділиться педагогиня.

Побратими на прощанні присяглися помститися за "Кобру", вони постійно спілкуються з його матір'ю. Саме бригада ініціювала присвоєння Дмитрові звання Героя України, а односельці швидко підтримали петицію.

У рідному селі на Одещині іменем Дмитра Масловського хочуть назвати вулицю, де він мешкав, і школу, в якій навчався. Місцева громада чекає згоду від рідних, які ще не оговталися від втрати.

Нагадаємо, український боєць 71-ї єгерської десантно-штурмової бригади Дмитро "Кобра" Масловський загинув у листопаді 2024 року під час рукопашного бою з російським окупантом у селі Трудове біля Курахового.

Боротьбу з якутом зафіксувала налобна камера військового, згодом відео поширили пропагандистські пабліки.

На кадрах українець дякує противнику за бій та просить дати йому спокійно померти. Убивцею, ймовірно, є штурмовик 39-ї гвардійської мотострілецької бригади угруповання військ "Схід" Андрєй Григор'єв.