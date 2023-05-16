Известно, что трагедия произошла 14 мая. Василий Величко погиб в момент, когда враг накрыл позиции защитника минометами.

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Погиб под Бахмутом

О гибели Василия Величко сообщили в Горинчевской территориальной общине. Известно, что украинский защитник и снайпер погиб неподалеку от села Ивановское, что под Бахмутом. Герой нашего государства был родом из Закарпатья.

Трудно найти слова для утешения, которые смогли бы уменьшить душевную боль от потери родного человека… Выражаем самые искренние соболезнования родным, близким, друзьям и собратьям павшего воина!

– сообщают в общине.

Родился Василий Величко в 1988 году. Жил защитник в селе Березово, что в Горинчевской сельской общине Хустского района. Он был снайпером 2 категории в отделении снайперов роты огневой поддержки воинской части А7124, базировавшейся в Хусте.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким героя Украины.

Заметим, что на Бахмутском направлении в последние месяцы ведутся ожесточенные бои. Враг изо всех сил пытается захватить Бахмут. Поэтому нашим защитникам и днем, и ночью приходится отбивать атаки российских захватчиков и исключать их продвижение дальше.

Какая ситуация на Бахмутском направлении

Актуальной информацией поделился командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он отметил, что за последние несколько дней мы смогли увидеть, что наши защитники двигаются вперед на этом направлении. Более того, они способны уничтожать оккупантов даже в чрезвычайно сложных условиях.

Мы сражаемся меньшим ресурсом, чем враг. Вместе с тем нам удается разрушать его планы. Все благодаря нашим бойцам, которые дерутся с агрессором, преодолевая наивысший предел человеческих возможностей,

– заметил Сырский.

Но нужно понимать, что это лишь частичный успех. Сырский подчеркнул, что операция по обороне Бахмута продолжается. И наше военное руководство приняло все необходимые решения для того, чтобы она продолжалась.