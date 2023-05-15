Защитнику было всего 30 лет. Жизнь Ярослава оборвалась под минометным обстрелом оккупанта.

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Что известно о жизни воина

Погибшего защитника мобилизовали в армию в сентябре 2022 года. Он служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки горно-штурмовой роты одной из воинских частей ВСУ.

В Калушском городском совете сообщили, что значительную часть со всего времени службы Ярослав вместе с собратьями провел в самых горячих точках войны с оккупантом.

К величайшему сожалению, 11 мая на Бахмутском направлении наш Герой погиб. Это произошло во время ведения боя с вражескими военными формированиями. Минометный обстрел оккупанта стал роковым для Ярослава Тимонина,

– говорится в сообщении.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Ярослава Тимонина. Вечная память Герою!

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