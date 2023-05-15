Защитнику было всего 30 лет. Жизнь Ярослава оборвалась под минометным обстрелом оккупанта.
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Что известно о жизни воина
Погибшего защитника мобилизовали в армию в сентябре 2022 года. Он служил в гранатометном отделении взвода огневой поддержки горно-штурмовой роты одной из воинских частей ВСУ.
В Калушском городском совете сообщили, что значительную часть со всего времени службы Ярослав вместе с собратьями провел в самых горячих точках войны с оккупантом.
К величайшему сожалению, 11 мая на Бахмутском направлении наш Герой погиб. Это произошло во время ведения боя с вражескими военными формированиями. Минометный обстрел оккупанта стал роковым для Ярослава Тимонина,
– говорится в сообщении.
Потери Украины на войне
- 9 мая на войне погиб известный украинский художник Владимир Черный. Защищать Украину воин ушел добровольно. Известно, что Владимир в свое время работал декоратором фильма "Памфир" Дмитрия Сухолиткого-Собчука.
- 6 мая в бою с врагом погиб Андрей Марков из села Хутор-Будилов Снятинской общины. Жизнь защитника оборвалась вблизи Бахмута. Павшему воину было всего 42 года.
- Недавно на фронте погиб военный медик, капитан медицинской службы Тарас Баран. Защитнику было всего 37 лет. Он был родом из Львовской области.
- Также война унесла жизни украинского режиссера Андрея Максименко. Он был бойцом добровольческого батальона имени Джохара Дудаева Андрей Максименко с позывным "Режиссером".