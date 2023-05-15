Захиснику було лишень 30 років. Життя Ярослава обірвалося під мінометним обстрілом окупанта.
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Що відомо про життя воїна
Загиблого захисника мобілізували до армії у вересні 2022 року. Він служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки гірничо-штурмової роти однієї з військових частин ЗСУ.
У Калуській міській раді повідомили, що значну частину зі всього часу служби Ярослав разом з побратимами провів у найгарячіших точках війни з окупантом.
На превеликий жаль, 11 травня на Бахмутському напрямку наш Герой загинув. Це трапилось під час ведення бою з ворожими військовими формуваннями. Мінометний обстріл окупанта став фатальним для Ярослава Тимоніна,
– йдеться у повідомленні.
Втрати України на війні
- 9 травня на війні загинув відомий український художник Володимир Чорний. Захищати Україну воїн пішов добровільно. Відомо, що Володимир свого часу працював декоратором фільму "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука.
- 6 травня у бою з ворогом загинув Андрій Марків з села Хутір-Будилів Снятинської громади. Життя захисника обірвалось поблизу Бахмута. Полеглому воїну було лише 42 роки.
- Нещодавно на фронті загинув військовий медик, капітан медичної служби Тарас Баран. Захиснику було лише 37 років. Він був родом зі Львівської області.
- Також війна забрала життя українського режисера Андрія Максименка. Він був бійцем добровольчого батальйону імені Джохара Дудаєва Андрій Максименко із позивним "Режисер".