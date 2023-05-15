Захиснику було лишень 30 років. Життя Ярослава обірвалося під мінометним обстрілом окупанта.

Дивіться також Загинули відразу 7 воїнів: в Ужгороді оголосили День жалоби 14 травня

Що відомо про життя воїна

Загиблого захисника мобілізували до армії у вересні 2022 року. Він служив у гранатометному відділенні взводу вогневої підтримки гірничо-штурмової роти однієї з військових частин ЗСУ.

У Калуській міській раді повідомили, що значну частину зі всього часу служби Ярослав разом з побратимами провів у найгарячіших точках війни з окупантом.

На превеликий жаль, 11 травня на Бахмутському напрямку наш Герой загинув. Це трапилось під час ведення бою з ворожими військовими формуваннями. Мінометний обстріл окупанта став фатальним для Ярослава Тимоніна,

– йдеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття родині та близьким загиблого Ярослава Тимоніна. Вічна пам'ять Герою!

Втрати України на війні