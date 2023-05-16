Відомо, що трагедія сталася 14 травня. Василь Величко загинув у момент, коли ворог накрив позиції захисника мінометами.

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Загинув під Бахмутом

Про загибель Василя Величка повідомили у Горінчівській територіальній громаді. Відомо, що український захисник і снайпер загинув неподалік села Іванівське, що під Бахмутом. Герой нашої держави був родом із Закарпаття.

Важко знайти слова для розради і втіхи, які б змогли зменшити душевний біль від втрати рідної людини… Висловлюємо найщиріші співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам полеглого воїна!

– повідомляють у громаді.

Народився Василь Величко у 1988 році. Мешкав захисник у селі Березове, що у Горінчівській сільській громаді Хустського району. Він був снайпером 2 категорії у відділенні снайперів роти вогневої підтримки військової частини А7124, що базувалася у Хусті.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним і близьким героя України.

Зауважимо, що на Бахмутському напрямку останніми місяцями точаться запеклі бої. Ворог з усіх сил намагається захопити Бахмут. Тож нашим захисникам і вдень, і вночі доводиться відбивати атаки російських загарбників й унеможливлювати їхнє просування далі.

Яка ситуація на Бахмутському напрямку

Актуальною інформацією поділився командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський. Він зазначив, що впродовж останніх кількох днів ми змогли побачити, що наші захисники рухаються вперед на цьому напрямку. Ба більше, вони здатні знищувати окупантів навіть у надзвичайно складних умовах.

Ми воюємо меншим ресурсом, ніж ворог. Разом з тим, нам вдається руйнувати його плани. Все завдяки нашим бійцям, які б’ються з агресором, долаючи найвищу межу людських можливостей,

– зауважив Сирський.

Але потрібно розуміти, що це лише частковий успіх. Сирський підкреслив, що операція з оборони Бахмута триває. І наше військове керівництво ухвалило всі необхідні рішення для того, щоб вона тривала.