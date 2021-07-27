Вирастюк озвучил это мнение, отвечая на вопрос, будет ли он голосовать за инициативы своей фракции, которые не поддерживает. Это случилось во время интервью в эфире одного из телеканалов.
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Вирастюк рассказал, за какие законопроекты голосовать не будет
Василий Вирастюк рассказал, что не будет голосовать за законопроекты "Слуг народа", если будет с ними принципиально не согласен.
Конечно, если будет что-то такое катастрофическое, что мне совершенно не заходит, как журналисты любят говорить, "красные линии", я не буду голосовать,
– пояснил нардеп.
Кстати, Василий Вирастюк принес присягу народного депутата 15 июня 2021 года. Его избрали в Раду по 87-му избирательному округу в Ивано-Франковской области во время довыборов в марте 2021 года.
Последние заявления Василия Вирастюка
- Василий Вирастюк считает, что для него неприемлемо выбирать своими помощниками родственников. Он заявил, что среди его помощников из родственников нет "никого".
- Василий Вирастюк заявил, что не смотрит российские фильмы. По его словам, он переключает каналы, как только попадает на них.
- Народный депутат Василий Вирастюк заявил, что не нуждается в компенсации за жилье в Киеве. Поэтому отказался от нее.