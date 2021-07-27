Вирастюк озвучил это мнение, отвечая на вопрос, будет ли он голосовать за инициативы своей фракции, которые не поддерживает. Это случилось во время интервью в эфире одного из телеканалов.

К теме Родственники или незнакомцы: Вирастюк рассказал о своей команде помощников

Вирастюк рассказал, за какие законопроекты голосовать не будет

Василий Вирастюк рассказал, что не будет голосовать за законопроекты "Слуг народа", если будет с ними принципиально не согласен.

Конечно, если будет что-то такое катастрофическое, что мне совершенно не заходит, как журналисты любят говорить, "красные линии", я не буду голосовать,

– пояснил нардеп.

Кстати, Василий Вирастюк принес присягу народного депутата 15 июня 2021 года. Его избрали в Раду по 87-му избирательному округу в Ивано-Франковской области во время довыборов в марте 2021 года.

Последние заявления Василия Вирастюка