Вірастюк озвучив цю думку, відповідаючи на питання, чи буде він голосувати за ініціативи своєї фракції, які не підтримує. Це трапилось під час інтерв'ю в ефірі одного з телеканалів.
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Вірастюк розповів, за які законопроєкти не голосуватиме
Василь Вірастюк розповів, що не голосуватиме за законопроєкти "Слуг народу", якщо буде з ними принципово не згоден.
Звичайно, якщо буде щось таке катастрофічне, що мені абсолютно не заходить, як журналісти люблять говорити, "червоні лінії", я не буду голосувати,
– пояснив нардеп.
До речі, Василь Вірастюк склав присягу народного депутата 15 червня 2021 року. Його обрали у Раду по 87-му виборчому округу в Івано-Франківській області під час довиборів у березні 2021 року.
Останні заяви Василя Вірастюка
- Василь Вірастюк вважає, що для нього неприйнятно обирати своїми помічниками родичів. Він заявив, що серед його помічників з родичів немає "нікого".
- Василь Вірастюк заявив, що не дивиться російських фільмів. За його словами, він перемикає канали, щойно потрапляє на них.
- Народний депутат Василь Вірастюк заявив, що не потребує компенсації за житло в Києві. Тому відмовився від неї.