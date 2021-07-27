Вірастюк озвучив цю думку, відповідаючи на питання, чи буде він голосувати за ініціативи своєї фракції, які не підтримує. Це трапилось під час інтерв'ю в ефірі одного з телеканалів.

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Вірастюк розповів, за які законопроєкти не голосуватиме

Василь Вірастюк розповів, що не голосуватиме за законопроєкти "Слуг народу", якщо буде з ними принципово не згоден.

Звичайно, якщо буде щось таке катастрофічне, що мені абсолютно не заходить, як журналісти люблять говорити, "червоні лінії", я не буду голосувати,

– пояснив нардеп.

До речі, Василь Вірастюк склав присягу народного депутата 15 червня 2021 року. Його обрали у Раду по 87-му виборчому округу в Івано-Франківській області під час довиборів у березні 2021 року.

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