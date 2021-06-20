Він пояснив, що в українській політиці це "нормальна практика". Однак сам нардеп так не вважає.

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"Я навіть знаю випадки, коли дружини оформлені, як помічники", – розповів Вірастюк.

Якщо говорити про мене, от зараз перший тиждень (депутатства – 24 канал), я підписав 5 заяв помічників,

– додав нардеп.

На запитання про те, хто з родичів є серед помічників, Вірастюк впевнено відповів: "Нікого".

Їх небагато, – Вірастюк

Нардеп запевнив, що його помічники – це спеціалісти – люди, які мають юридичну освіту.

"Є дипломований спеціаліст у галузі журналістики – моя помічниця Руслана. Є люди, які будуть працювати на місцях на окрузі і які будуть працювати зі мною тут. Однак повірте, їх небагато", – підсумував Вірастюк.

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