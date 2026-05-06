Считался пропавшим без вести: на войне погиб Василий Жук
Украина потеряла еще одного защитника. На войне погиб Василий Жук, который ранее считался пропавшим без вести.
О гибели украинского военного сообщил мэр Нововолынска Борис Карпус.
Что известно о погибшем защитнике?
Гибель украинского защитника подтвердилась только после проведения ДНК-экспертизы. До этого он считался пропавшим без вести.
Василий Жук – житель Нововолынска, который родился в 1982 году. Погибшим его официально признали 25 ноября 2024 года.
Сердце украинского военного остановилось в районе населенного пункта Нижний Клин Суджанского района Курской области России.
Выражаю соболезнования семье погибшего. Вечная память Герою!,
– написал мэр Карпус.
Также вся информация относительно прибытия тела, будущего прощания и похорон впоследствии будет опубликована.
Кого еще потеряла Украина?
Россия 3 мая атаковала общежитие в Днепре. В результате удара вражеской ракеты погиб 19-летний студент Илья Безбожный. Парень приехал учиться из Мирнограда, что в Донецкой области. Российские оккупанты в родном городе студента разрушили его дом.
На Сумщине попрощались с полицейским Михаилом Шовкоплясом, который погиб во время выполнения боевого задания в Донецкой области. Он служил в полиции более 17 лет, погиб от атаки FPV-дрона, оставив жену и двоих детей.
На войне погибли Владимир Забродоцкий и Андрей Васюра. Владимир погиб 19 декабря 2022 года под Бахмутом, а Андрей - 25 июля 2024 года возле Новоселовки Первой.