Зеленский уволил Грицака с военной службы

Президент Украины уволил с военной службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.

Соответствующий указ №963/2019 обнародован на сайте президента.

Кстати: НАБУ расследует несколько дел против экс-главы СБУ Грицака

Грицака уволили в связи с "проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".

Заметим, что в первый день работы Верховной Рады 9 созыва 333 народных депутата поддержали увольнение Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. После этого они назначили Ивана Баканова главой СБУ.

Что известно о новом главе СБУ Иване Баканове – читайте по ссылке.

Что известно о Василии Грицаке?

Украинский военный и бывший руководитель СБУ (с июля 2015 до мая 2019 года), генерал армии Украины. Одна из самых резонансных спецопераций СБУ при председательстве Грицака – инсценировка смерти российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами украинца, который должен был организовать теракты, убийства Бабченко и еще 29 человек.



В мае 2019 Грицак подал заявление на увольнение, а впоследствии Рада ее одобрила.