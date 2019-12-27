Зеленский уволил Грицака с военной службы
Президент Украины уволил с военной службы в запас Службы безопасности Украины генерала армии, экс-главу СБУ Василия Грицака.
Соответствующий указ №963/2019 обнародован на сайте президента.
Кстати: НАБУ расследует несколько дел против экс-главы СБУ Грицака
Грицака уволили в связи с "проведением организационных мероприятий с правом ношения военной формы одежды".
Заметим, что в первый день работы Верховной Рады 9 созыва 333 народных депутата поддержали увольнение Василия Грицака с должности председателя Службы безопасности Украины. После этого они назначили Ивана Баканова главой СБУ.
Что известно о новом главе СБУ Иване Баканове – читайте по ссылке.
Что известно о Василии Грицаке?
Украинский военный и бывший руководитель СБУ (с июля 2015 до мая 2019 года), генерал армии Украины. Одна из самых резонансных спецопераций СБУ при председательстве Грицака – инсценировка смерти российского оппозиционного журналиста Аркадия Бабченко. Во время нее силовики задержали завербованного российскими спецслужбами украинца, который должен был организовать теракты, убийства Бабченко и еще 29 человек.
В мае 2019 Грицак подал заявление на увольнение, а впоследствии Рада ее одобрила.
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