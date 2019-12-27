Зеленський звільнив Грицака з військової служби

Президент України звільнив з військової служби в запас Служби безпеки України генерала армії, ексглаву СБУ Василя Грицака.

Відповідний указ №963/2019 оприлюднений на сайті президента.

До речі: НАБУ розслідує кілька справ проти ексголови СБУ Грицака

Грицака звільнили у зв'язку з "проведенням організаційних заходів із правом носіння військової форми одягу".

Зауважимо, що у перший день роботи Верховної Ради 9 скликання 333 народних депутати підтримали звільнення Василя Грицака з посади голови Служби безпеки України. Після цього вони призначили Івана Баканова головою СБУ.

Що відомо про нового голову СБУ Івана Баканова – читайте за посиланням.

Що відомо про Василя Грицака?Український військовий і колишній керівник СБУ (з липня 2015 до травня 2019 року), генерал армії України. Одна з найрезонансніших спецоперацій СБУ за головування Грицака – інсценування смерті російського опозиційного журналіста Аркадія Бабченка. Під час неї силовики затримали завербованого російськими спецслужбами українця, який мав організувати теракти, вбивства Бабченка та ще 29 осіб.



У травні 2019 Грицак подав заяву на звільнення, а згодом Рада її схвалила.