Васильков после обстрелов оккупантов: жуткие кадры
27 февраля 2022 , 12:39Читати новину українською
Российские оккупанты обстреливают дома и мирное население в Украине. Одним из самых горячих направлений этой ночи был Васильков на Киевщине.
Город значительно пострадал от обстрелов оккупанта. Здесь разрушены дома, дороги и прочая инфраструктура.
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Жуткие кадры из Василькова
Из-за нашествия врага разрушены детский дом, дома мирного населения и прочее.
Последствия ночных обстрелов в Василькове: жуткие фото
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