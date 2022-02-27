Васильков после обстрелов оккупантов: жуткие кадры

27 февраля 2022 , 12:39
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Российские оккупанты обстреливают дома и мирное население в Украине. Одним из самых горячих направлений этой ночи был Васильков на Киевщине.

Город значительно пострадал от обстрелов оккупанта. Здесь разрушены дома, дороги и прочая инфраструктура.

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Жуткие кадры из Василькова

Из-за нашествия врага разрушены детский дом, дома мирного населения и прочее.

Последствия ночных обстрелов в Василькове: жуткие фото

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Автор: Оксана Княжик