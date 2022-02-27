В Василькове оккупанты обстреляли детский интернат: ужасное видео разрушений

Российские захватчики всю ночь на 27 февраля вели обстрел города Васильков Киевской области. Враг цинично атаковал даже детский интернат.

В сети обнародовали видеозапись, которую сняли гражданские, с улицы Декабристов – она полностью уничтожена. Об этом сообщили в телеграм-канале Верховной Рады Украины.

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Васильков утро начинает не с кофе. Враг обстрелял детский интернат. Сколько военных преступлений еще нужно?

– подписали ролик в пресс-службе.

Стоит отметить, что в Василькове до сих пор горит нефтебаза, в которую оккупанты попали ракетой вечером 26 февраля.