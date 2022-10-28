Рабиновича и Васильковского лишат депутатских мандатов

В Верховной Раде предлагают лишить депутатских мандатов Игоря Васильковского и Вадима Рабиновича. В Раде уже зарегистрировали два проекта постановлений.

Проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий народных депутатов Рабиновича и Васильковского зарегистрировал глава Комитета Рады по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы ВР Сергей Кальченко, пишет 24 канал.

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Оба депутата лишены гражданства Украины

Соответствующие проекты зарегистрированы под номерами 8161 и 8160.

Рабинович был избран в общегосударственном многомандатном избирательном округе от политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", которую после вторжения России запретили в Украине.

В то же время Васильковский избран в одномандатном избирательном округе №139 (Одесская область) от политической партии "Слуга народа".

В июле 2022 года сообщалось, что указом президента гражданство Украины прекращено 10 лицам, в том числе Рабиновичу и Васильковскому.

Однако официального подтверждения этому до сих пор нет. В Офисе Президента отказались комментировать эту информацию.

Рабинович сбежал из Украины

Рабинович – сопредседатель запрещенной пророссийской партии ОПЗЖ. С начала полномасштабной войны в Украине находится за границей.

С 24 февраля по 1 июня 2022 года, согласно аналитике Движения ЧЕСТНО, Рабинович пропустил все заседания Рады во время войны, по которым есть данные.

5 октября Рабиновича отозвали с должности члена Комитета по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, национальных меньшинств и межнациональных отношений.

С 24 февраля по июнь 2022 года Васильковский, по данным Движения ЧЕСТНО, был постоянно отсутствующим в Раде. Во время одного голосования 3 мая карточка "не голосовала" (была в слоте).

5 октября Васильковского отозвали с должности члена Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры.

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