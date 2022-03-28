Вата-шоу, – Ткаченко о фейковом документе оккупантов об "издевательствах над пленными"

Александр Ткаченко прокомментировал российский фейк об издевательствах якобы украинских бойцов якобы из российских военнопленных. Он заявил, что Россия создала вата-шоу для собственного потребления.

Министр культуры и информполитики Ткаченко отметил, что этот фейк – довольно коряво слеплен. На "картинке" видно, как будто украинские военные в идеально чистых униформах во время войны стреляют по якобы россиянам.

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Ткаченко обратил внимание, что номер машины на видео – старательно замыленный. Место действия – может быть где угодно: от Ярославля до Владивостока. Более того, даже синие опознавательные ленты украинской армии больше похожи на пакет для мусора, который в спешке привязали.

Вата-шоу для собственного (российского) потребления. О "пленных" в этом спектакле – все это очень плохая акторочка. Так что, не доверяйте фейкам, думайте, кому это нужно, включайте критическое мышление,

– заявил министр.

Ткаченко также отметил, что приказ от 21 марта, – видимо, от спешно назначенного ВРИО министра обороны. Уже в первом приказано разработать и распространить видеоролик с якобы "бесчеловечным поведением" военнослужащих ВСУ. Распространять ролик начали именно на кремлевских ТГ-помойках.

Приказ о создании фейка / Фото с телеграмм-канала Tkachenko.UA

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