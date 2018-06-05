"Ватаны" и "агенты Кремля": известная писательница набросилась на СБУ за русский язык

Украинская детская писательница Лариса Ницой, что неоднократно отмечалась громкими националистическими заявлениями, также попала в "расстрельный" список 47 (список лиц, которых планируют ликвидировать российские спецслужбы). В связи с этим СБУ пригласила ее на допрос, правда, он так и не состоялся, поскольку разгорелся языковой скандал.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"4 июня СБУ вызвала меня на допрос в связи с делом Бабченко и списком 47-ми. До этого момента я относилась к СБУ как к дружественной структуре, которая заботится о безопасности страны, а значит и о моей безопасности", – подчеркнула Ницой.

По ее словам, уже во время встречи в здании СБУ сотрудники спецслужбы к ней начали обращаться по-русски, что ее очень поразило.

"Для меня это был шок. Я часто получаю письма на русском языке с угрозами мне и моей семье, о том, что "вот прідут іхніє...", и здесь какие-то незнакомцы, которые бы должны в стенах такой уважаемой государственной структуры во время выполнения государственных обязанностей говорить на государственном языке, вдруг заговорили ко мне на русском языке о каком-то "слєдаватєле". Это выглядело как захват врагами нашей службы безопасности", – отмечает писательница.

Так, на ее вопрос, почему они общаются на русском и не являются ли вражескими агентами, один из спецслужащих ответил, что ему так "удобнєй", а другой отметил, что "у нас полстрани разгаваріваєт на рускам".

За одно мгновение СБУ превратилось во вражескую структуру. Передо мной стояли два "ватана", которые понятия не имели о законе о государственной службе. О том, что они его нарушают, потому что обязаны общаться на украинском. Что их на работу принимали со справкой о владении украинским языком, а один из них, как оказалось, "рускаязичний" и украинским не владеет. А тот, что украинским владеет, абсолютно поддерживает нарушение закона коллегой и становится на его защиту, нарушая закон сам. Это кто отвечает за мою безопасность? Эти русофилы? Отвечает за безопасность украинцев тот, кто не понимает значение украинского языка в жизни этой страны, не понимает, что язык – это фактор безопасности?

– добавляет Ницой.

В итоге, как сообщила она, допрос так и не состоялся.

"Находясь в шоковом состоянии, я грохнула на все СБУ: "Выучите язык, тогда и позовете", и, вытребовав свой паспорт, хлопнув дверью, вылетела на улицу", – рассказала художница.

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Также в связи с ситуацией Ницой обратилась к президенту Петра Порошенко с такими требованиями:

– объявить выговор председателю СБУ Василию Грицаку за несоответствие занимаемой должности, поскольку тот не может навести порядок в стенах здания СБУ, не может обеспечить соблюдение его подчиненными закона о государственной службе и обязательном использовании ими государственного языка, а также набирает на службу людей, которые не соответствуют должностям;

– назначить служебное расследование, каким образом работник, не владеющий государственным языком, попал на государственную службу в такое высокое учреждение, и наказать тех сотрудников, которые нарушили Закон Украины о государственной службе и в обход этого закона об обязательном владении украинским языком, пророссийски настроенных, получили работу в СБУ;

– допрос должен быть исключительно на украинском языке.

Напомним, летом 2017 года Лариса Ницой стала свидетелем сцены, когда маленький мальчик удивленно отреагировал на железнодорожное сообщение между Украиной и страной-агрессором Россией.