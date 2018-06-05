"Ватани" та "агенти Кремля": відома письменниця накинулась на СБУ через російську мову

Українська дитяча письменниця Лариса Ніцой, що неодноразово відзначалася гучними націоналістичними заявами, також потрапила до "розстрільного" списку 47-ми (список осіб, яких планують ліквідувати російські спецслужби). У зв'язку з цим СБУ заприсило її на допит, щоправда захід так і не відбувся, оскільки зчинився мовний скандал.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

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"4 червня СБУ викликало мене на допит у зв’язку зі справою Бабченка та списком 47-ми. До цього моменту я ставилася до СБУ, як до дружньої структури, яка піклується про безпеку країни, а отже і про мою безпеку", – підкреслила Ніцой.

За її словами, вже під час зустрічі у будівлі СБУ співробітники спецслужби до неї почали звертатися російською, що її неабияк вразило.

"Для мене це був шок. Я часто отримую листи російською мовою з погрозами мені та моїй родині, про те, що "вот прідут іхніє...", і тут якісь незнайомці, які б мали в стінах такої поважної державної структури під час виконання державних обов’язків говорити державною мовою, раптом заговорили до мене російською мовою про якогось "слєдаватєля". Це мало вигляд як захоплення ворогами нашої служби безпеки", — зазначає літераторка.

Так, на її запитання, чому вони спілкуються російською та чи не є ворожими агентами, один із спецслужбовців відповів, що йому так "удобнєй", а інший наголосив, що "у нас полстрани разгаваріваєт на рускам".

За одну мить СБУ перетворилося у ворожу структуру. Переді мною стояли два "ватани", які поняття не мали про закон щодо державної служби. Про те, що вони його порушують, бо є зобов’язаними спілкуватися українською. Що їх на роботу брали з довідкою про володіння українською мовою, а один зі них, як виявилося, рускаязичний і українською не володіє. А той, що українською володіє, абсолютно підтримує порушення закону колегою та стає на його захист, порушуючи закон сам. Це хто відповідає за мою безпеку? Оці русофіли? Відповідає за безпеку українців той, хто не розуміє значення української мови в житті цієї країни, не розуміє, що мова – це фактор безпеки?

– додає Ніцой.

У підсумку, як сповістила вона, допит так і не відбувся.

"Перебуваючи у шоковому стані, я гримнула на все СБУ: "Вивчите мову, тоді й покличете", і, витребувавши свій паспорт, гепнувши дверима, вилетіла надвір", – розповіла мисткиня.

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Також у зв’язку із ситуацією Ніцой звернулася до президента Петра Порошенка за такими вимогами:

– оголосити догану голові СБУ Василю Грицаку за невідповідність займаній посаді, оскільки той не може навести лад у стінах будівлі СБУ, не може забезпечити дотримання його підлеглими закону про державну службу та обов'язкове використання ними державної мови, а також набирає на службу людей, які так само не відповідають посадам;

– призначити службове розслідування, яким чином працівник, що не володіє державною мовою, потрапив на державну службу в таку високу установу, та покарати тих працівників, що порушили Закон України про державну службу і в обхід цього закону про обов’язкове володіння українською мовою, проросійськи налаштованих, отримали роботу в СБУ;

– допит має бути виключно українською мовою.

Нагадаємо, влітку 2017 року Лариса Ніцой стала свідком сцени, коли маленький хлопчик здивовано відреагував на залізничне сполучення між Україною та країною агресором Росією.