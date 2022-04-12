Ватикан думает о встрече Франциска с патриархом Кириллом, – Reuters

В Ватикане рассматривают вероятность того, что Папа Франциск может уехать в Ливан в июне. В Иерусалиме он мог бы встретиться с российским патриархом Кириллом.

Он поддерживал войну России против Украины. Эта возможная встреча станет второй, впервые они встретились в 2016 году на Кубе. Эта встреча была первой со времен Великого раскола 1054 года.

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Детали встречи

В Ливан 85-летний Папа должен приехать 12 – 13 июня. Уже 14 июня он прилетит в Иорданию и оттуда вертолетом отправится в Иерусалим на встречу с Кириллом.

Есть и информация, что поездка уже предрешена. В то же время говорят, что это только один из возможных вариантов.

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