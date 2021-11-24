Начали елку устанавливать 23 ноября. Под деревом планируют показывать вертеп, посвященный, что интересно, 200-летию Перу.
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Большую рождественскую елку начали устанавливать у Ватикана.
Рождественскую елку на площади Святого Петра в Риме начали устанавливать 23 ноября. Дерево выбрали примерно 28 метров высотой и весом в 8 тонн.
- В 2021 году елку выбрали из Андало, небольшой деревни на 1000 жителей в Доломитовых Альпах Паганелла. Чтобы аккуратно срезать дерево, понадобилось 12 часов.
- Теперь на площади у Ватикана ее украсят 600 деревянными шариками, созданными вручную мастерами именно из Андало.
- У елки будет и праздничная иллюминация. Как уточнили в Ватикане, ее составят из "светодиодов с низким энергопотреблением".
Завершение установки вместе с рождественскими декорациями планируется на 10 декабря.
Как у Ватикана устанавливают рождественскую елку: смотрите фото Aleteia
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