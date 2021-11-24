Почали ялинку встановлювати 23 листопада. Під деревом планують показувати вертеп, присвячений, що цікаво, 200-річчю Перу.
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Велику різдвяну ялинку почали встановлювати біля Ватикану
Різдвяну ялинку на площі Святого Петра у Римі почали встановлювати 23 листопада. Дерево обрали приблизно у 28 метрів заввишки та вагою у 8 тонн.
- У 2021 ялику обрали з Андало, невеликого села на 1000 мешканців у Доломітових Альпах Паганелла. Аби акуратно зрізати дерево, знадобилося 12 годин.
- Тепер на площі біля Ватикану її прикрасять 600 дерев’яними кульками, створеними вручну майстрами саме з Андало.
- Ялинка матиме й святкову ілюмінацію. Як уточнили у Ватикані, вона складатиметься з "світлодіодів із низьким енергоспоживанням".
Завершення установки разом із різдвяними декораціями планують на 10 грудня.
Як біля Ватикану встановлюють різдвяну ялинку: дивіться фото Aleteia
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- Місто перетворюється на казку – у центрі Львова встановлюють різдвяні декорації.
- Цього ж дня й Джилл Байден показала ялинку, яку привезли у Білий дім.