Монетный двор Ватикана выпустил памятную серебряную медаль, посвященную Украине

Монетный двор Ватикана выпустил памятную медаль, посвященную нашему государству. Ее основная тема – это мир в Украине.

Медаль серебряная и все средства от ее продажи пойдут на помощь нашему государству. Это впервые в истории монетный двор Ватикана выпустил медаль для благотворительных целей.

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Ватикан выпустил медаль о мире в Украине

Монетный дом Ватикана выпустил серебряную медаль в конце мая и продает ее благотворительно. Каждая медаль стоит 50 евро, деньги направят на инициативы Папы Франциска для помощи пострадавшим от войны украинцам.

Две стороны медали – плод труда художниц Ориетты Росси и Даниэлы Лонго. На реверсе (обратной стороне монеты – 24 канал) изображены три женские фигуры, бегущие из города, уничтоженного бомбардировками, над которыми латиницей и кириллицей написано "PAX – MИP",

– говорится в сообщении.

На аверсе, то есть лицевой стороне медали, есть:

голубь мира;

герб Папы Франциска;

а также часть молитвы, которую Папа произнес в конце всеобщей аудиенции 16 марта 2022 года: "Господи Иисусе, родившийся под бомбежками Киева, умерший в объятиях мамы в хранилище Харькова, отправленный двадцатилетним на фронт, помилуй нас".

На медали – три поколения украинских женщин

Глава Монетного двора Мауро Оливьери, выступивший инициатором изготовления медали, пояснил:

три женские фигуры на реверсе представляют три поколения: молодая мама на первом плане, рядом с которой ее пожилая мать с чемоданом, и дочь, держащая в руках плюшевого мишку;

эти женщины выходят из руин, бабушка держит чемодан, в котором, видимо, собрала все то, что смогла унести из приобретенного за 80 – 90 лет жизни. Девочка держит в руке только мягкую игрушку – то, что для нее, наверное, самое дорогое, теплое воспоминание. Мама ребенка держит ее за руку и идет прямо;

"Фигура женщины излучает большое достоинство, она исходит из ситуации уничтожения и направляется к нам, побуждая к ответственности, которую мы, как отдельные лица и как страны, несем перед этими людьми, и прежде всего перед людьми, которые больше всего страдают от войн".



На медали, изготовленной в Монетном дворе Ватикана, изображены 3 поколения украинских женщин / Фото Vatican News

Известно, что предварительно выпустили 3 тысяч экземпляров, однако тираж увеличат до 5 тысяч. По словам Мауро Оливьери – если будет спрос, медали будут производить и в дальнейшем. Десятки заказов приходят именно из Украины. Но глава Монетного двора объяснил, что в настоящее время почта Ватикана не может отправлять в наше государство.



В Ватикане выпустили монету, чтобы помочь Украине / Фото Vatican News

Кратко о последних новостях из Ватикана, касающихся Украины

4 июня Ватикан выпустил специальную серебряную монету для помощи Украине. Тогда объясняли, что заработанные деньги Ватиканский офис филателии и нумизматики (CFN) передаст Папе Римскому Франциску на благотворительные цели в пользу украинского народа.

Монетный двор объяснил, что присоединяется к призывам прекратить применение оружия и возвратиться к диалогу.

5 июня Папа Римский Франциск призвал мировых лидеров начать настоящие переговоры по поводу российско-украинской войны и не вести человечество к уничтожению. Однако фамилию президента Путина, отдавшего приказ начать войну, Папа не упомянул.

20 июня во время воскресной службы Папа призвал людей ответить на вопрос, что они сделали сегодня для украинского народа.

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