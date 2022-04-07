Важен комплекс решений, – военный предположил, от чего зависит второе наступление на Киев

После перегруппировки войск Россия может попытаться осуществить повторное наступление на Киев. Однако такое развитие событий зависит от многих факторов, ведь в военном деле всегда одна вещь взаимосвязана с другой.

Об этом рассказал секретарь Комитета Верховной Рады по нацбезопасности Роман Костенко в эфире 24 канала. Если оккупанты таки будут иметь успех на Донетчине и Луганщине, то есть несколько вариантов того, как дальше будет развиваться ситуация.

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Оккупанты убеждены, что сейчас в Херсонской области у них есть плацдарм. По словам Костенко, они могут пытаться двигаться на Одесщину и Николаевщину, чтобы связаться с Приднестровьем.

Если мы им нанесем поражение и не дадим развиться на Николаевщине, то, думаю, они останутся на своих рубежах,

– отметил военный.

Именно поэтому с украинской стороны сейчас очень важен комплекс решений. Речь идет о военном мастерстве, моральном духе, подготовке наших военных, а также о помощи партнеров.

"Не только словами, но и, в частности, ленд-лизом, санкциями против России, чтобы каждая страна осознала, что это враг, угрожающий не только Украине, но и всему цивилизованному миру", – добавил Костенко.

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