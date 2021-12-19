Поэтому его и уволили с должности. Об этом в авторской программе Сергея Лещенко "Что это было?" отметила заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
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Кравчук: В системе бывают ошибки
По ее словам, в любой ситуации, не только в случае с Гогилашвили, важна быстрая реакция.
Понятно, что в системе бывают ошибки. Но важна реакция на эти ошибки,
– подчеркнула Кравчук.
Она отметила, что в случае с бывшим заместителем главы МИД реакция была на протяжении одного дня: и от президента, и от министра.
В то же время Кабинет Министров уволил его в понедельник, 13 декабря. "Никто же его не прятал, не говорил: "Еще посмотрим". Его уволили", – отметила заместитель председателя фракции.
Полный выпуск "Что это было?" с Евгенией Кравчук: смотрите видео
Скандал вокруг Гогилашвили: что надо знать
- Бывший заместитель Дениса Монастырского устроил скандал 11 декабря на блокпосте.
- Он был недоволен тем, что его остановили, пригрозил полицейским.
- Уже 12 декабря на инцидент отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
- Гогилашвили якобы признал себя виновным и написал заявление на увольнение. Вскоре на сайте Кабмина появилась информация об увольнении.
- Арахамия допустил, что против бывшего замминистра могут открыть уголовное дело.