Важная памятка от ОП о маршрутах эвакуации 11 марта

Российские оккупанты продолжают разрушать украинские города и убивать мирное население. Поэтому людей вынуждены эвакуировать.

Для этого в Офисе Президента опубликовали важную памятку о маршрутах эвакуации, которые должны провести сегодня, 11 марта.

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Маршруты гуманитарных коридоров на 11 марта:

Мариуполь – Запорожье

Пологи – Запорожье

Волноваха – Покровск

Энергодар – Запорожье

Изюм – Лозовая

Буча – Киев

Гостомель – Киев

Козаровичи – Киев

Микуличин – Киев

Андреевка – Житомир

Макаров – Житомир

Бородянка – Житомир



Памятка от ОП о маршрутах эвакуации 11 марта / Телеграмм ОП

Обратите внимание! Только 9 марта пошли первые гуманитарные коридоры, у которых есть результаты. С разных территорий Украины за 2 суток удалось вывезти 83 тысячи детей, женщин, пенсионеров и людей с инвалидностью.

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