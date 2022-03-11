Важно иметь того, кто подставит плечо, – Зеленский в польском Сейме

Владимир Зеленский выступил перед польским Сеймом с исторической речью. Украинский лидер подчеркнул, что в сложное время очень важно иметь того, кто подставит плечо.

Текст выступления украинского президента перед польским Сеймом обнародовал в сети Андрей Сибиха. Он отметил, что это еще одно историческое выступление Владимира Зеленского.

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Основные тезисы выступления Зеленского перед Сеймом Польши

Налаживание отношений между Украиной и Польшей

Украинский президент отметил, что когда он возглавил государство в 2019 году, то чувствовалось, что Украине нужно пройти с Польшей долгий путь, потому что "было прохладно в отношениях и настроениях друг к другу".

Но я знал, что от природы мы родные. Украинцы, поляки. Я помню мои первые встречи с Анджеем (Дудой – 24 канал). От встречи до встречи все менялось. Прохлада исчезала. Мы понимали друг друга,

– подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что нашел общий язык с президентом Польши. Политиков объединили общие ценности, в том числе то, что люди должны жить в мире, где народы независимы, где царит свобода, где семья имеет значение и где никто и никогда не имеет права на захватническую войну.



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