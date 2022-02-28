Важно прорвать информационную блокаду, – Кулеба обратился к россиянам

Дмитрий Кулеба обратился к русским на русском языке. Он заявил, что очень важно прорвать информационную блокаду.

Глава МИД Украины Кулеба заявил: российские власти лгут в промышленных масштабах. Время откровенно рассказать россиянам, что сделало с их страной и их жизнями циничное нападение Владимира Путина на Украину 24 февраля в 04:00 утра.

Заметьте Россия напала на Украину: хронология основных событий

Кулеба рассказал, что Путин пустил в ход фактически все оружие и все виды войск. Впервые с 1941 года бомбардировали город-герой Киев. Все преступления зафиксировали на видео.

"Несмотря на боль и кровь, Украина не упала"

Глава МИД Украины подчеркнул, что Россия лгала: захват Украины – дело нескольких часов. В то же время в реальности все оказалось совсем не так. Несмотря на боль и кровь, Украина не упала. Россия не захватила ни один крупный город. Началась народная война украинцев против российских захватчиков.

Люди, которые лгали вам в эфирах – сейчас в тепле и безопасности. Как и человек, отдавший приказ напасть на Украину. Цену за ложь и преступления заплатят прежде всего обычные россияне. Ваши дети, мужчины, родители сейчас сгорают в танках на украинской земле,

– заявил Кулеба.

Русские солдаты – брошены без пайков

Глава МИД Украины рассказал, что Россия оставила своих солдат даже без пайков. Они ходят и выпрашивают еду. Родственников оккупантов из России просят звонить на горячую линию МИД Украины.

Поддержка Зеленского выросла до 90%

Поддержка Владимира Зеленского в Украине выросла до 90%. Кулеба заявил, что Украина – не Россия. Здесь критикуют власть. Ни один президент ранее не получал такой поддержки. Между тем Россия врет, что власть якобы захватили националисты, которых не поддерживает народ.

Какими будут последствия войны для россиян

Украинский народ никогда не простит Россию за военные преступления. Кулеба заверил, что сделают все, чтобы преступников привлекли к ответственности в международных судах.

Мировое сообщество – разгневано. Курс валют – одно из доказательств. Рубль и в целом российская экономика взлетели в пропасть. Падение будет долгим и болезненным.

Уровня жизни, который был у россиян до 24 февраля 2022 года, уже не будет. Впереди ждут лишь задержки выплат, уменьшение зарплат, сокращение рабочих городов. Жизнь пенсионеров станет еще тяжелее, а молодежь потеряет будущее. Будет хуже, чем в 1990-х.

Россия никогда не одержит победу. Украина выстоит.

"Вы еще можете остановить Путина. Требуйте от него немедленно остановить военные действия и забрать российские войска с украинской земли", – заявил Кулеба.

Украина в любом случае остановит Путина.

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