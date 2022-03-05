Важные наставления для украинцев: как держать информационное сопротивление

Россия атакует Украину не только физически, но и информационно. Сейчас агрессор уже распространяет кучу запугивающих и деморализирующих людей фейков.

Журналист Сергей Лещенко подчеркнул, что пропагандисты будут продолжать свои атаки. Поэтому важно критически относиться к любой полученной информации и, конечно, фильтровать то, что вы распространяете в люди.

Важно Основные нарративы телеграм-каналов, работающих на Россию

Руководства для украинцев:

Если вам известно, что Украина получила оружие от наших партнеров, не рассказывайте об этом в сети или в деталях. Не сообщайте какое оружие, откуда приехало и через какие пограничные пункты оно попало в Украину.

Не паникуйте, не верьте фейкам. Продолжайте голову холодной и фильтруйте всю информацию.

Например, есть такая информация, что собираются звонить гражданам Украины с неизвестных номеров и запугивать их, распространяя слухи, что это с целью наведения авиаудара. Даже если кто-то и звонит по телефону с неизвестного номера, таким способом авиаудар нанести точно нельзя

Сохраняйте спокойствие, верьте в ВСУ, украинские СМИ и украинские власти. Все будет хорошо. Слава Украине,

– заявил Лещенко.

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