Важный и очень полезный звонок, – Резников поговорил с главой Пентагона об оружии

Министром обороны Украины Алексей Резников 31 мая побеседовал со своим американским коллегой Ллойдом Остином. Речь, конечно, об оборонной помощи.

Резников подчеркнул, что разговор был очень важным и полезным. В частности, партнеры обсудили перспективы поставки вооружения и усиления обороноспособности украинской армии.

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Украинский министр надеется на активизацию нашего диалога в рамках Контактной группы по обороне государства в ближайшее время.

Предварительные разговоры министров

Резников общался с главой Пентагона 13 мая. Тогда Остин отметил, что вместе с украинским министром они координировали американские и международные усилия для предоставления Украине помощи в обороне. Говорили о необходимом потенциале для эффективного противодействия государству-агрессору.

Еще один разговор был 22 мая – накануне заседания инициированной США Контактной группы по обороне Украины. Политики тогда обещали, что и дальше будут тесно контактировать.

Оборонная помощь США

Штаты с начала полномасштабного вторжения России поддерживают Украину. К примеру, США одобрили ленд-лиз, по которому оружие в наше государство можно поставлять по упрощенной процедуре. Кроме того, выделили нам 40 миллиардов долларов помощи. Большинство из этих денег идет именно на оборону.

В Пентагоне рассказывали, что время играет очень важную роль, поэтому иногда оружие транспортируют только через 48 часов.

Так, США уже доставляют в Украину гаубицы по калибру 155 миллиметров. Речь идет о M777, которая может наносить удар на расстояние от 40 километров.

Правда, Украина нуждается и в высокоточных ракетах MLRS. В СМИ появились слухи, что Вашингтон поставит Киеву эти реактивные системы большой дальности. На это отреагировал президент США Джо Байден. Он отметил, что Украине не будут поставлять ракетные системы, способные нанести удары по России.

Украине не будут поставлять ракетные системы, способные нанести удары по России. Американский дипломат Майкл Макфол предположил , что Украина получит ракеты от США, но не такие, что могут ударить по России. По информации СМИ, сам Байден тоже не исключает отправки Украине РСЗО с меньшей дальностью, но решение еще не одобрили.

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