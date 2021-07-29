Вблизи Аляски – несколько мощных землетрясений: есть угроза цунами

В США, вблизи побережья Аляски произошел ряд мощных землетрясений. Самое сильное из них – магнитудой 8,2. Власти предупредили об угрозе цунами.

Американский штат потрясло поздно вечером 28 июля. Эпицентр самого мощного землетрясения расположен в 91 километре к юго-востоку от города Перривиль.

Ранее Таджикистан всколыхнуло мощное землетрясение: есть погибшие

На побережье раздается предупредительная сирена

После колебания магнитудой 8,2 было несколько афтершоков – 6,2 и 5,6. В штате объявили об угрозе цунами. На побережье раздается сирена, предупреждающая об опасности.

Специалисты говорят, землетрясение залегало на глубине более 46 километров, поэтому возможный разрушительный потенциал цунами не будет таким мощным. Чем ближе толчки к морскому дну, тем больше следует остерегаться.

На каких территориях объявили предупреждение о цунами?

Предупреждение – для полуострова Аляска, Алеутских островов, а также даже отдаленных Гуама и Гавайев.

Толчки ощутили местные жители на большой части Аляски, однако значительных разрушений нет.

Смотрите видео с Аляски:



На Аляске – угроза цунами / изображения с сайта Volcano Discovery

В Таджикистане в июле произошло мощное землетрясение

Отметим, что в июле сильно потрясло и Таджикистан. Сила подземных толчков составляла около 5 – 6 баллов. Жертвами землетрясения стали 5 человек, еще несколько человек травмировались.