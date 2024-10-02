Береговая охрана США обнаружила российские и китайские корабли возле Аляски: что они там делали

Береговая охрана США зафиксировала четыре корабля российской пограничной службы и китайской береговой охраны. Они осуществляли совместное патрулирование в Беринговом море которое расположено между Аляской и Чукотским полуостровом.

Судна были обнаружены 28 сентября во время обычного патрулирования морской границы между Соединенными Штатами и Россией. Об этом сообщает береговая охрана США.

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Чем занимались российские и китайские суда вблизи Аляски

Корабли двигались транзитным строем в северо-восточном направлении, находясь примерно в нескольких километрах от исключительной экономической зоны России. Это впервые, когда береговая охрана США зафиксировала суда китайской береговой охраны настолько далеко на север.

Эта недавняя деятельность демонстрирует повышенный интерес к Арктике со стороны наших стратегических конкурентов,

– сказала контр-адмирал Меган Дин, командир 17-го округа береговой охраны.

Он добавил, что спрос на услуги береговой охраны в этом регионе растет, что требует постоянных инвестиций в возможности береговой охраны США, чтобы удовлетворить присутствие стратегических конкурентов и выполнения уставных задач в расширенной зоне деятельности.

Экипаж береговой охраны США выполнял задачи в рамках операции Frontier Sentinel, направленной на обеспечение присутствия в ответ на действия стратегических конкурентов в водах США и их окрестностях.

Присутствие береговой охраны способствует укреплению международного порядка, основанного на правилах, и способствует проведению операций способом, соответствующим международному праву и нормам, говорится в сообщении.