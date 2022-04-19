Как рассказал глава Донецкой ОВА Павел Кириленко. Он отметил, что в результате обстрелов во время атаки россиян погиб один гражданский человек.

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В результате артобстрелов погиб один гражданский человек

Также были повреждены несколько жилых домов и перебит газопровод. В Очеретинской общине несколько деревень остались без света. В настоящее время возобновить электроснабжение нет возможности из-за постоянных обстрелов.

Марьинская и Торецкая общины находятся под огнем. В Торецке эвакуируют гражданских жителей и привозят туда гуманитарную помощь. Коммунальные службы пробуют возобновить электро- и газоснабжение.

Важно! По словам Кириленко, ситуация на фронте – сложная, но контролируемая.

Последствия вражеских обстрелов населенных пунктов Донбасса: фото Павла Кириленко

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