Як розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що внаслідок обстрілів під час атаки росіян загинула одна цивільна особа.
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Внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна людина
Також було пошкоджено кілька житлових будинків та перебито газогін. В Очеретинській громаді декілька сіл залишились без світла. Наразі відновити електропостачання немає можливості через постійні обстріли.
Мар'їнська та Торецька громади перебувають під вогнем. У Торецьку евакуюють цивільних жителів та привозять туди гуманітарну допомогу. Комунальні служби пробують відновити електро- та газопостачання.
Наслідки ворожих обстрілів населених пунктів Донеччини: фото Павла Кириленка
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