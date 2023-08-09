Политолог, военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов объяснил 24 Каналу, что ситуация вблизи Бахмута сложна. Силы обороны делают все возможное, чтобы отразить россиян.

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Более двух дней оккупанты обстреливают позиции ВСУ

Ситуация на Бахмутском направлении достаточно сложна. Оккупанты уже почти двое суток всем чем могут забрасывают позиции украинских военных.

Россияне пытаются отбить утраченные позиции у Берховского водохранилища и к югу от Клещиевки,

– заметил военнослужащий ВСУ.

На этом направлении работают 3 отдельная штурмовая и 57 отдельная механизированная бригада. Бойцы прилагают усилия, чтобы удержать позиции и отразить врага.

"Очень тяжело, мы держим позиции, но оккупанты перебросили сюда дополнительные резервы. Очень плотно штурмуют, у нас есть потери, довольно тяжело в Бахмуте", – сказал политолог.



Боец ВСУ рассказал о ситуации в Бахмуте: смотрите видео

Россияне перебросили к югу от Бахмута десантные войска.



"Откуда они их набрали я не знаю. Брать их с Авдеевки, Соледара – невозможно, потому что они там пытаются штурмовать. Брать с Кременного, Сватового, Купянского направления – тоже нет, там сейчас ожесточенные бои. Брать с Юга – тоже нет, потому что перебрасывают туда солдат из Крыма, чтобы как-то укрепить позиции, потому что там наши ребята немного продвигаются вперед», – объяснил Сазонов.

Заметим! Аналитики ISW назвали направления, на которых украинские силы имеют продвижение. Это – Бахмутское, Мелитопольское (западная часть Запорожской области) и Бердянское направление (район границы между Запорожской и Донецкой областями).

По его словам, пополнение дополнительных резервов пришло из России.

Пополнение запаса в России

Осенью в России планируется пополнение запаса. Оккупантам не хватает резервов, иногда они забирают войско со второй линии, чтобы усилить первую.

Кого могут, то опрокидывают из Крыма на Юг. В Херсонской области наши сразу начинают их немного рвать на кусочки. Без пополнения оккупантам никак. Я не знаю, где они дели 300 – 400 тысяч частично мобилизованных в прошлом году. Где-то они потерялись в Украине,

– добавил боец ВСУ.

Чтобы удержаться на позициях, оккупантам необходимо пополнение уже сейчас, но, как видим, призыва еще не было.

У оккупантов достаточно вооружения

Евгений Пригожин в свое время кричал, что "Шойгу, Герасимов, где боеприпасы?!", будто жалуясь, что нет оружия.

"Это была ложь. Они стреляли, как до Пригожина, как при Пригожине, так и сейчас. Снарядов, мин, стволов, минометов, дронов – у них больше, чем у нас. Никакого снарядного голода у них нет", – сказал политолог.

Сазонов добавил, разве что оккупанты могут держаться на запасах или оперативных подвозах.

ВСУ воюют профессионально

В начале полномасштабного вторжения говорили, что, мол, из 10 выстрелов оккупантов ВСУ делали только 1.

На сегодняшний день соотношение изменилось, но у оккупантов все еще есть преимущество в количестве. В Сил обороны более качественная и современная техника, подготовленные артиллеристы и многие люди с техническим образованием.

Наши воюют гораздо лучше, чем россияне. Точнее, скорее, меняют позиции и охотятся на их арту,

– сказал Черник.

Украинские военные держат равновесие благодаря профессионализму артиллеристов и современному вооружению.

Что известно о боях на Бахмутском направлении