Політолог, військовослужбовець ЗСУ Кирило Сазонов пояснив 24 Каналу, що ситуація поблизу Бахмута складна. Сили оборони роблять усе можливе, аби відбити росіян.

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Понад два дні окупанти обстрілюють позиції ЗСУ

Ситуація на Бахмутському напрямку досить складна. Окупанти вже майже дві доби усім чим можуть закидують позиції українських військових.

Росіяни намагаються відбити втрачені позиції біля Берхівського водосховища та на південь від Кліщіївки,

– зауважив військовослужбовець ЗСУ.

На цьому напрямку працюють 3 окрема штурмова та 57 окрема механізована бригади. Бійці докладають зусиль, аби втримати позиції й відбити ворога.

"Дуже важко, ми тримаємо позиції, але окупанти перекинули сюди додаткові резерви. Дуже щільно штурмують, у нас є втрати, досить важко у Бахмуті", – сказав політолог.



Боєць ЗСУ розповів про ситуацію у Бахмуті: дивіться відео

Росіяни перекинули на південь від Бахмута десантні війська.



"Звідкіля вони їх понабирали я не знаю. Брати їх з Авдіївки, Соледара – неможливо, бо вони там намагаються штурмувати. Брати з Кремінної, Сватового, Куп'янського напрямку – теж ні, там зараз запеклі бої. Брати з Півдня – теж ні, бо перекидають туди солдатів з Криму, щоб якось укріпити позиції, бо там наші хлопці трохи просуваються вперед", – пояснив Сазонов.

Зауважимо! Аналітики ISW назвали напрямки, на яких українські сили мають просування. Це – Бахмутський, Мелітопольський (західна частина Запорізької області) та Бердянський напрямок (район кордону між Запорізькою та Донецькою областями).

За його словами, поповнення додаткових резервів прийшло з Росії.

Поповнення запасу в Росії

Восени в Росії планується поповнення запасу. Окупантам не вистачає резервів, подекуди вони забирають військо з другої лінії, аби посилити першу.

Кого можуть, то перекидають з Криму на Південь. На Херсонщині наші одразу починають їх трохи рвати на шматочки. Без поповнення окупантам ніяк. Я не знаю, де вони поділи 300 – 400 тисяч частково мобілізованих минулого року. Десь вони загубилися в Україні,

– додав боєць ЗСУ.

Аби якось втриматись на позиціях, окупантам необхідне поповнення уже зараз, але, як бачимо, призову ще не було.

В окупантів достатньо озброєння

Євгеній Пригожин свого часу кричав, що "Шойгу, Герасімов, де боєприпаси?!", буцім жаліючись, що немає зброї.

"Це була брехня. Вони стріляли, як до Пригожина, як при Пригожині, так і зараз. Снарядів, мін, стволів, мінометів, дронів – у них більше, ніж у нас. Ніякого снарядного голоду у них немає", – сказав політолог.

Сазонов додав, хіба що окупанти можуть триматися на запасах чи оперативних підвезеннях.

ЗСУ воюють професійно

На початку повномасштабного вторгнення говорили, що, мовляв, з 10 пострілів окупантів ЗСУ робили лише 1.

На сьогодні співвідношення змінилось, але в окупантів все ще є перевага у кількості. Натомість у Сил оборони якісніша та сучасніша техніка, підготовлені артилеристи й багато людей з технічною освітою.

Наші воюють набагато краще, ніж росіяни. Точніше, швидше, змінюють позиції та полюють на їх арту,

– сказав Черник.

Українські військові тримають рівновагу завдяки професіоналізму артилеристів та сучасному озброєнню.

Що відомо про бої на Бахмутському напрямку