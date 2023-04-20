Об этом в панике сообщают российские СМИ. Пропагандисты уже завели свою "шарманку" о виновности Украины, передает 24 Канал.
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Что известно о падении БПЛА
Отмечают, что самодельный беспилотник с прикрепленным к нему взрывным устройством упал в 2 километрах от села Муром и взорвался.
Аппарат лишили связи с помощью электронного ружья, и он упал. Во время падения взрывчатка сдетонировала. Пострадавших и разрушений нет.
Где находится село Муром: смотрите на карте
Все бы ничего – обычный день в Белгороде – однако пропагандисты традиционно взялись винить в этом наших воинов.
Российские СМИ утверждают, что БПЛА якобы запустили из села Старица Харьковской области. А "отважные белгородские пограничники" оперативно обезвредили дрон.
Вблизи Москвы упал БПЛА: детали
- 19 апреля в Щекинском районе Тульской области неизвестный беспилотник был замечен вблизи местной теплоэлектростанции. Позже пропагандисты заявили, что дрон пытался атаковать Первомайскую ТЭС.
- В сети распространяют несколько версий о том, как приземлили дрон. По одной информации, БпЛА врезался в дерево, потому что шел на низкой высоте. Его якобы обнаружил местный житель.
- Другие пропагандистские ресурсы распространяют версию, что его якобы приземлили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Правоохранители забрали БПЛА без опознавательных знаков для дальнейшего расследования инцидента.
- По предварительной информации, дрон был носителем взрывчатки. Однако пропагандисты, очевидно, еще не "согласовали" этот момент, потому что в разных изданиях версии отличаются. Однако, как обычно, оккупанты обвинили в инциденте Украины.