Про це в паніці повідомляють російські ЗМІ. Пропагандисти вже завели свою "шарманку" про винуватість України.

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Що відомо про падіння БпЛА

Зазначають, що саморобний безпілотник з прикріпленим до нього вибуховим пристроєм впав за 2 кілометри від села Муром і вибухнув.

Апарат позбавили зв'язку за допомогою електронної рушниці, і він впав. Під час падіння вибухівка здетонувала. Постраждалих та руйнувань немає.

Де розташоване село Муром: дивіться на карті

Все б нічого – звичайний день у Бєлгороді – однак пропагандисти традиційно взялись звинувачувати у цьому наших воїнів.

Російські ЗМІ стверджують, що БпЛА нібито запустили з села Стариця Харківської області. А "відважні білгородські прикордонники" оперативно знешкодили дрон.

Поблизу Москви впав БпЛА: деталі